Kabarettistin und Moderatorin Neue Chefin bei "München Mord": Eva Karl Faltermeier übernimmt Nachfolge von Christoph Süß Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von C3 Newsroom Eva Karl Faltermeier steigt bei "München Mord" als neue Chefin ein. Bild: Sven Simon

Ende vergangenen Jahres war bekanntgeworden, dass Christoph Süß die ZDF-Krimireihe "München Mord" nach mehr als zehn Jahre verlässt. Seitdem war seine Nachfolge als Kriminaloberrat offen. Diese Frage ist nun geklärt.

Eva Karl Faltermeier steigt in ZDF-Krimireihe "München Mord" ein Die bekannte Kabarettistin Eva Karl Faltermeier steigt in der ZDF-Krimireihe "München Mord" ein und wird die neue Chefin des Ermittler:innen-Teams. Die 43-Jährige übernimmt die Nachfolge von Christoph Süß, der vor gut einem halben Jahr überraschend aus privaten Gründen aus dem Format ausgestiegen war. Mehr als ein Jahrzehnt lang hatte er den Kriminaloberrat Helmut Zangel gespielt. Zwei Folgen sind mit ihr bereits gedreht, die erste wird am 22. August ausgestrahlt, wie die Zeitungen "Münchner Merkur" und die "tz" berichten.

In ihrem Element: Eva Karl Faltermeier begeistert bei "Die besten Comedians Deutschlands" mit viel Humor Ganze Folge Die besten Comedians Deutschlands Lachen auf höchstem Niveau - Die besten Comedians Deutschlands Verfügbar auf Joyn Folge vom 27.02.2026 • 118 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Neue "München Mord"-Chefin über Rolle: "Schlau wird noch niemand aus ihr" "Es ist natürlich eine wahnsinnige Ehre, in so eine spitzenmäßige Serie einsteigen zu dürfen", sagt Faltermeier. Sie übernimmt als Kriminaloberrätin Dr. Linda Hösl. "Frau Dr. Hösl ist alles: dynamische Karrieristin, eine Oberpfälzerin, eine Kumpelin und eine strenge Vorgesetzte. Richtig schlau wird noch niemand aus ihr", beschreibt sie ihre Rolle. Als Kriminaloberrätin ist sie zuständig für die Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier). Weitere Dreharbeiten stehen im Herbst an, wie Produzent Sven Burgemeister in dem Bericht ankündigt. Über die Neubesetzung mit Faltermeier sagt er, sie wolle sich "im Schauspiel stärker fordern" und von der Solokünstlerin zur Teamplayerin werden. Erste Erfahrungen im Krimibereich hat Faltermeier bereits gesammelt: So stand sie bereits für den Münchner "Tatort" "Unvergänglich - Teil 1" als Gerichtsmedizinerin vor der Kamera. Im BR präsentiert sie die Late-Night-Talkshow "Karlsplatz", in der sie prominente Gäst:innen begrüßt.

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Wann laufen die letzten "München Mord"-Fälle mit Alexander Held? Nach dem überraschenden Tod von Schauspieler Alexander Held hat sein früherer Kollege Marcus Mittermeier bei Instagram derweil die Ausstrahlungszeiten der letzten beiden Filme von "München Mord" mit ihm angekündigt. Sie laufen demzufolge am 22. August und im Dezember.

Held hatte den Kriminalhauptkommissar Ludwig Schaller gespielt und das TV-Publikum mehr als zehn Jahre lang begeistert.

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