TV-Rückkehr
"Neuer Wind im Alten Land" ist zurück: Staffel 3 mit viel Gefühlschaos
Veröffentlicht:von C3
Ein Foto und plötzlich eskaliert alles! In "Neuer Wind im Alten Land" gerät Rolle Beke zwischen Wolfsdrama und Liebeschaos. Zwei Männer, ein Herz – wie wird sie sich entscheiden?
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Wann geht’s los?
Die Erfolgsreihe ist am 19. April mit frischen Episoden zurück ins ZDF gekehrt - diesmal größer als je zuvor: Statt zwei Folgen gibt es gleich vier abendfüllende Filme. Die erste Episode "Der Wolf" läuft wie gewohnt zur Primetime um 20:15 Uhr.
Ein Foto, das alles verändert
Beke Rieper hat sich im Alten Land längst eingelebt. Als Redakteurin bei der Lokalzeitung in Jork ist sie nah dran an den Geschichten der Region - doch diesmal wird sie selbst Teil der Schlagzeilen. Ein zufälliger Moment bringt alles ins Rollen: Bei einem Spaziergang trifft sie auf einen Wolf und hält die Begegnung mit der Kamera fest. Ein scheinbar harmloser Schnappschuss - mit großen Folgen.
Nach der Veröffentlichung entfacht das Bild eine hitzige Debatte im Ort. Als kurz darauf ein Schaf gerissen wird, kippt die Stimmung komplett. Die Fronten verhärten sich: Schutz der Natur oder Sicherheit der Menschen?
Dorf im Ausnahmezustand
Die Diskussion um den Wolf spaltet die Gemeinschaft. Während einige sofortiges Handeln fordern, sehen andere die Situation differenzierter. Das Thema entwickelt sich zum emotionalen Zündstoff in der ZDF-Serie. Aber nicht nur beruflich gerät Beke unter Druck - auch privat wird es für die Journalistin kompliziert. Plötzlich steht ihr Ex-Mann David wieder vor der Tür und macht klar: Für ihn ist ihre gemeinsame Geschichte noch lange nicht vorbei.
Mit viel Charme und Nachdruck versucht er, sie zurückzugewinnen. Doch er ist nicht der Einzige: Auch Paul, ihre Jugendliebe, kämpft noch immer mit seinen Gefühlen für Beke. Allerdings steht ihm sein Familienleben im Weg - und damit auch die Zeit, die er ihr geben kann.
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Für Beke beginnt ein emotionaler Balanceakt. Alte Vertrautheit oder neue Chancen? Vergangenheit oder Zukunft? Die Entscheidung fällt ihr alles andere als leicht - und könnte ihr Leben im Alten Land nachhaltig verändern.
Eine weitere Episode der beliebten Reihe "Neuer Wind im Alten Land" folgt am 26. April um 20:15 Uhr. Insgesamt sollen vier neue Folgen geplant sein. Weitere Sendetermine: "Männer & Gedöns" soll am 3. Mai 2026 ebenfalls um 20:15 Uhr im ZDF laufen.
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