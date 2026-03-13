Privat wie nie "Das dunkle Vermächtnis"-Star Felicitas Woll: So geht es ihr als Single Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Felicitas Woll spielt Fotografin Kim in "Das dunkle Vermächtnis". Bild: ARD Degeto Film/MadeFor Film GmbH/Hans-Joachim Pfeiffer

Sie wuchs im Mehrgenerationenhaus auf, wurde in der Diskothek entdeckt und mit der Serie "Berlin Berlin" berühmt. Jetzt kommt Felicitas Woll mit einem düsteren Thriller ins Fernsehen. Die zweifache Mutter im Porträt.

Als Hamburger Fotografin Kim Wenrich kehrt Felicitas Woll im Film "Das dunkle Vermächtnis" in ihren Heimatort zurück. Ihr Vater ist der Hauptverdächtige in einem Mordfall, doch statt einer kurzen Aussage bei der Polizei gerät sie in einen Strudel aus düsteren Erinnerungen. Der Mysterythriller um die berühmte Himmelsscheibe von Nebra läuft am 14. März im Ersten. Und ist thematisch ziemlich weit weg von dem, womit Felicitas Woll einst den Durchbruch als Schauspielerin schaffte. Die heute 46-Jährige mischte zu Beginn der 2000er die Fernseh- und Kinowelt mit unbeschwerter Natürlichkeit auf und brachte die Zuschauer:innen in Komödien wie "Mädchen, Mädchen" reihenweise zum Lachen.

Felicitas Woll über ihre Kindheit: "Wie im Heidi-Film" Geboren im hessischen Homberg (Efze), wuchs die Schauspielerin vornehmlich in Harbshausen in einem Mehrgenerationenhaus auf dem Land auf. Sie hat vier Schwestern und zwei Brüder. "Ich habe dieses Kindheitsgefühl, das werde ich auch nie vergessen. Wenn der Frühling angefangen hat, bin ich sofort barfuß raus", verriet sie 2025 in einem Interview mit "Radio FFH". "Ich habe mich in die Wiesen gelegt, und wie im Heidi-Film lag ich dann da." Gleichwohl lernte Felicitas Woll auch eine gewisse Rastlosigkeit kennen. Ihre Mutter war eine Aussteigerin, die zwischendurch mit ihrer Familie durch Europa reiste. So fiel es der jungen "Fee" relativ leicht, mit 19 nach Peking zu reisen und dort für das chinesische Fernsehen in einer deutsch-chinesischen Fernsehserie mitzuwirken: "True Love Is Invisible/Magic Love". 20 Folgen lang stand sie vor der Kamera. Und war froh, als es vorbei war, wie sie 2024 in der "Berliner Morgenpost" gestand: "Es war unglaublich, was ich da erlebt habe. Überall waren Menschenmassen, die Leute haben mir an die Haare und an die Nase gefasst." Sie sei sehr froh gewesen, "als ich am Flughafen in Peking stand und wusste, es geht nach Frankfurt zurück".

Ihr späterer Manager steckte ihr beim Tanzen seine Visitenkarte zu Dass es überhaupt zu dieser Reise kam, hat Felicitas Woll einem Disco-Besuch zu verdanken. Denn eigentlich hatte sie nach der Schule eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen. "Ich war mit meiner Schwester irgendwie am Tanzen", erinnert sie sich in einem ZDF-Interview, als ihr jemand seine Visitenkarte zusteckte: Frank Oliver Schulz, ihr künftiger Manager. Direkt ansprechen wollte er sie nicht, "weil er dachte, das kommt nicht so gut". Die Teenagerin war neugierig. "Ich habe dann wirklich alles abgebrochen und bin in dieses Wagnis reingesprungen. Und war die beste Entscheidung, die ich machen konnte." Dann ging für die Quereinsteigerin alles sehr schnell: erfolgreiches Casting für die TV-Serie "Die Camper", Umzug nach Köln, der Trip nach China, erste kleine Serienrollen. Spätestens mit der Kinokomödie "Mädchen, Mädchen" (2001) wurde klar: Felicitas Woll war ein Name, dem man sich in der Branche merken sollte. Ab 2002 spielte sie 86 Folgen lang das "Landei" Lolle, das den Jungs in der Hauptstadt die Köpfe verdreht. Für ihren Part in der ARD-Vorabendserie "Berlin Berlin" wurde sie 2002 mit dem Deutschen Fernsehpreis, 2003 mit dem Grimme-Preis und 2004 mit der Goldenen Rose von Luzern für die beste weibliche Sitcom-Hauptrolle ausgezeichnet. Mittlerweile hat sich Felicitas Woll längst als Schauspielerin mit Tiefgang etabliert. In den SAT.1-Filmen "Die Ungehorsame" (2015), "Nackt. Das Netz vergisst nie" (2017) und "Du sollst nicht lügen" (2021, alle aktuell kostenlos auf Joyn verfügbar) bewies sie ihre Vielseitigkeit. Für ihre Rolle in "Die Ungehorsame", in der sie ihren gewalttätigen Ehemann umbringt, bekam sie den Bayerischen Fernsehpreis.

