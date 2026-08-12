Offene Worte "Nix ist fix"-Star Julia Koschitz privat: Käme ein Vierer für sie infrage? Aktualisiert: Vor 22 Minuten von teleschau Gerade noch lieferten sich Juliane (Julia Koschitz) und der jüngere Vince (Slavko Popadic) am Esstisch einen verbalen Schlagabtausch über ihre unterschiedlichen Lebensvorstellungen, wenig später kommen sie körperlich zur Sache. Bild: ZDF/Stefanie Leo

Schauspielerin Julia Koschitz lässt sich in ihrer aktuellen Rolle in der Generationen-Clash-Komödie "Nix ist fix" auf eine heiße Nacht mit einem jüngeren Mann ein. In einem Interview verriet die 51-Jährige, wie sie privat zur Liebe in all ihren Formen steht.

Julia Koschitz zählt zu den gefragtesten deutschsprachigen Darstellerinnen ihrer Generation. Spätestens seit ihrer Rolle in der Schmunzel-Polizeiserie "München 7" ist die heute 51-Jährige einem breiten Publikum bekannt und überzeugt seither in Serien und Filmen wie "Doctor's Diary", "Der letzte schöne Herbsttag", "Im Schatten der Angst" und "Herrhausen - Die Macht des Geldes" mit ihrem Spiel. In ihrem aktuellen Film "Nix ist fix" prallen zwei Generationen und ihre unterschiedlichen Vorstellungen vom Lieben und Leben aufeinander. Während Koschitz' Figur Juliane und ihre gleichaltrigen Freunde Singles sind oder in eingefahrenen Beziehungen stecken, leben die drei jüngeren Fremden, auf die sie treffen, in einer Dreierbeziehung, die auch Affären mit Außenstehenden wie Juliane zulässt.

Die Offenheit für alle Arten von Liebesbeziehungen "finde ich toll" Im Interview mit der Agentur teleschau erläuterte Julia Koschitz jetzt, wie sie die Konflikte zwischen den Generationen erlebt: "Man kommt immer wieder auf die Frage, wie wir als Gesellschaft mit den Herausforderungen der Klimakrise und dem weltweiten Aufschwung von rechten Populisten umgehen sollen. Das ist keine Frage des Alters. Das bewegt und betrifft uns alle." Auch wie sie die Unterschiede ihrer und der jüngeren Generationen in Bezug auf die Liebe und ihre verschiedenen Arten betrachtet, verriet die Schauspielerin: "Ich habe mich viel mit der Idee und der Bedeutung von Liebe auseinandergesetzt, auch mit unterschiedlichen Beziehungsmodellen, sei es im Kontext der Arbeit oder im privaten Umfeld. Ich identifiziere mich aber nicht mit dem Modell der Polyamorie, zumindest kann ich da nicht als Vorbild dienen." Sie betont aber auch, dass sie es spannend finde, "dass viele jüngere Menschen meiner Wahrnehmung nach wesentlich aufgeschlossener und freier mit Beziehungen umgehen als wir damals. Ob monogam, polygam, bi oder ausdrücklich ohne Partnerschaft - ich habe den Eindruck, dass die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebens- und Beziehungskonzepten deutlich größer geworden ist. Und das finde ich toll."

"Ich wäre so unlocker, dass alles zu spät wäre" Welches Beziehungsmodell sie privat lebt, sagte die 51-jährige Wahlmünchnerin dagegen nicht. Über ihr Privatleben hält sie sich in der Regel weitgehend bedeckt. "Bunte" gegenüber verriet sie aber doch einmal, wie sie zum Thema Sex, Liebe und Seitensprünge steht. So sei Sex ohne Liebe zwar möglich, für sie aber im Vergleich langweilig und ohne Liebe auf "körperlichen Ertüchtigung" reduziert. Einen Seitensprung könne man verzeihen, "wenn man will", Treue sei aber "ein schönes Ziel", findet sie. Würde sie selbst - wie in ihrem gleichnamigen Film - einen "Vierer" in Erwägung ziehen? Auf diese Frage stellte sie im Gespräch mit "Bild" klar: "Nee, vor allem nicht, um eine Beziehung zu retten." Im Interview mit dem Frauen-Onlineportal "Desired" ergänzte Julia Koschitz: "Wenn ein Vierer, dann eher mit Fremden als Leuten, die man kennt." Allerdings, fügte sie lachend hinzu: "Ich wäre so unlocker, dass alles zu spät wäre."

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Gibt es die wahre Liebe für die Schauspielerin? Auch zum Thema "wahre Liebe" äußerte sich Koschitz in diesem Gespräch, ohne dabei auf ihre eigene Lebens- und Liebessituation einzugehen: "Ich glaube, die Liebe soll schon wahr sein, weil wenn sie nicht wahr wäre, wäre irgendwas verkehrt. Aber ich glaube, dass man mehrere große Lieben in seinem Leben haben kann. Traurigerweise glaube ich auch, dass man nie seine große Liebe findet." Was sie sich in einer Beziehung wünscht, das verriet die Schauspielerin der "Bunten" gegenüber: "Ich wünsche mir, mit meinem Partner zu wachsen, finde es wichtig, die Zeit miteinander gut zu nutzen. Manche finden mich anstrengend, weil ich anspruchsvoll bin und Auseinandersetzungen brauche. Nur nebeneinander herzuleben oder nicht zu wissen, was der andere denkt, träumt, will, ist mir zu wenig. Aber Leichtigkeit ist natürlich genauso wichtig. Und flirten ist auch ok. Im Sinne von charmanten Gesprächen, nicht von Eroberungen." Heiraten und die Ehe dagegen haben für Julia Koschitz "persönlich keine Bedeutung". "Aber", so sagt sie, "jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich verstehe, wenn man aus wirtschaftlichen Gründen heiratet, oder weil man seine Kinder absichern möchte. Aber als Liebesbekenntnis sehe ich es nicht."