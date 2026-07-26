Historische Helden und ein royales Highlight prägen die Karriere von Edvin Endre. Der schwedische Schauspieler gilt als eines der spannendsten Talente Skandinaviens.

Edvin wurde in eine Künstler:innenfamilie geboren. Seine Mutter ist die schwedische Film- und Theaterschauspielerin Lena Endre (71), sein Vater ist der schwedische Schauspieler Thomas Hanzon (64). Er selbst besuchte das Dramatic Arts Programme des Södra Latins Gymnasium in Stockholm. Trotz des berühmten Elternhauses hat sich Edvin Endre seinen Platz in der Filmbranche aus eigener Kraft erarbeitet. Seine ältere Schwester Rosanna arbeitet im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes.

Einem breiten Publikum ist Edvin Endre vor allem als Erlendur aus der Erfolgsserie " Vikings " (2014 bis 2016) bekannt. Er spielte auch schon den Spotify-Gründer Daniel Ek in der Serie "The Playlist" (2022). In "Blinded" (2019 bis 2022) war er als Carl Rehnskiöld zu sehen. In "Das Zebra-Zimmer" stellte er den Internats-Schüler Philip dar. Die Serie handelt von den Ermittlungen nach einem Todesfall in einer Schule, die den Geheimbund "Das Zebra-Zimmer" in den Fokus rücken.

Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.

Edvin Endre als Kronprinz Carl XVI. Gustav

Zur goldenen Hochzeit von Königin Silvia (82) und König Carl XVI. Gustaf von Schweden (80) im Juni 2026 gibt es ein besonderes Serien-Schmankerl: SAT.1 produziert in Kooperation mit Prime Video die sechsteilige Event-Serie "Queen Silvia". Sie handelt von der Liebesgeschichte zwischen der Hostess Silvia Sommerlath (Alicia von Rittberg) und dem schwedischen Thronfolger Carl XVI. Gustaf. Ihre Begegnung während der Olympischen Spiele 1972 in München sollte ihr Leben für immer verändern. In den sechs Folgen wird die Entwicklung ihrer Beziehung bis zu ihrer Hochzeit 1976 gezeigt.

Edvin Endre erklärt, wie sehr er sich auf den Dreh freut: "Diese Rolle zu bekommen, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Und ich weiß, dass sowohl Alicia als auch ich sehr hart daran arbeiten, diesen Figuren gerecht zu werden und den Zuschauern eine großartige Liebesgeschichte zu präsentieren. Denn genau das ist es letztendlich: eine Liebesgeschichte."

Die Serie wird in Bayern, Berlin und Brandenburg gedreht. Anfang 2027 sollen die Folgen zunächst auf Prime Video verfügbar sein, bevor sie dann vier Wochen später mit Doppelfolgen auf SAT.1 ihre Free-TV-Premiere feiern. Auch auf Joyn werden alle Folgen kostenlos abrufbar sein.