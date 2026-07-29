Während der Sommerpause von Maybrit Illner übernimmt Sarah Tacke deren Sendeplatz im ZDF. Die Moderatorin im Porträt.

Vom 30. Juli bis zum 27. August ist nicht Maybrit Illner, sondern Sarah Tacke im Donnerstags-ZDF-Slot um 22:15 Uhr zu sehen. Bis Illner nach der fünfwöchigen Pause zurückkehrt, spricht Tacke in ihrem wöchentlichen Talk über die "großen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit und ihre Folgen für den Alltag".

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Wer ist die ZDF-Moderatorin Sarah Tacke?

Sarah Tacke wurde 1982 in Oldenburg geboren und wuchs in Celle auf. Nach ihrem Abitur 2002 studierte sie Jura in Freiburg, Lausanne und Hamburg. 2009 promovierte sie zum Thema Medienpersönlichkeitsrecht. Schon neben der Uni schrieb sie für Zeitungen, tauchte in die Radio- und Fernsehwelt ein.

Im Fernsehen fand sie schließlich auch ihr mediales Zuhause. Ihr Rechtswissen fließt dabei bis heute ein: Tacke leitet die ZDF-Redaktion "Recht und Justiz". Als Autorin prägt sie auch investigative Dokus und Reportagen wie "Am Puls Deutschlands" und "Verbrechen - True Crime mit Sarah Tacke".

Viele kennen Tacke bereits als Moderatorin: Sie ist ein bekanntes Gesicht des "ZDF-Morgenmagazins", im "heute journal" und in Talk-Sendungen wie Lanz und Illner. Deren Slot übernimmt sie nun selbst für fünf Wochen. Ihr Anspruch dabei, wie das Multitalent auf ihrer Internetseite verrät: "Fakten vor Meinung, Erkenntnis vor Empörung und Lösungen statt bloßer Problembeschreibung."