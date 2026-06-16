Tränen am Set "Schönster Tag ihres Lebens": Simone Thomalla lädt Senior:innen zum "Frühling"-Dreh ein Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Simone Thomalla spielt in der ZDF-Reihe "Frühling" die Dorfhelferin Katja Baumann. Bei den aktuellen Dreharbeiten empfing sie besonderen Besuch. Bild: ZDF/Barbara Bauriedl

Berührende Aktion von Schauspiel-Star Simone Thomalla: Die Hauptdarstellerin der beliebten ZDF-Reihe "Frühling" hat eine Gruppe von Senior:innen zu den Dreharbeiten eingeladen. Die Aktion sorgte für emotionale Reaktionen und Begegnungen.

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Senior:innen besuchen Simone Thomalla am "Frühling"-Set Simone Thomalla ist nicht nur seit Jahren erfolgreiche Schauspielerin und Star der beliebten ZDF-Reihe "Frühling", in der sie die Dorfhelferin Katja Baumann spielt. Auch privat setzt sich die 61-Jährige für die Belange anderer Menschen ein. Als Botschafterin des Vereins "Seniorenhilfe Lichtblick" engagiert sie sich seit vielen Jahren für ältere Menschen. Einer Gruppe von Mitgliedern des Vereins machte Thomalla jetzt eine besondere Freude und sorgte dabei zugleich für Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema.

Thomalla über Altersarmut: "Das macht mich sehr betroffen" Die Schauspielerin lud Senior:innen zu den aktuell laufenden Dreharbeiten für die neue "Frühling"-Staffel nach Bayrischzell ein. Auslöser für die Aktion sei "die Erkenntnis, dass Altersarmut mitten unter uns stattfindet", erklärt Thomalla gegenüber "Bild" und legt nach: "Viele ältere Menschen haben ihr Leben lang gearbeitet, Familien großgezogen und unser Land mit aufgebaut. Und trotzdem reicht es oft kaum zum Leben." Das mache sie "sehr betroffen".

Aktion sorgt für Tränen am "Frühling"-Set Die Besucher:innen am Set hätten auf die Einladung "mit riesiger Freude" reagiert.

Es gab Tränen, Umarmungen und ganz viele strahlende Augen. Das hat uns am Set tief berührt. Simone Thomalla

Vor allem eine Begegnung ging Simone Thomalla sehr nah: "Eine Dame hat mir gesagt, dieser Tag gehöre zu den schönsten ihres Lebens." Das zeige, wie viel Aufmerksamkeit und Gemeinschaft bewirken könnten. Das Ziel der Einladung zum Set sei es gewesen, den Gäst:innen "Wertschätzung" zu zeigen. "Das Gefühl: Ich werde gesehen. Ich bin wichtig. Und ich gehöre dazu." Ihr großer Wunsch sei es, dass niemand im Alter Angst vor Armut haben müsse, unterstreicht die Schauspielerin. "Wer sein Leben lang gearbeitet hat, sollte im Alter gut leben können. Mit Würde, Respekt und der Möglichkeit, am Leben teilzunehmen." Eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, so die Schauspielerin.

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Gründerin von "Lichtblick Seniorenhilfe" dankt Simone Thomalla In einem Instagram-Post bedankte sich Lydia Staltner, die Gründerin des Vereins "Lichtblick Seniorenhilfe" bei Simone Thomalla: "Ich werde diese leuchtenden Augen, die Umarmungen und die tiefe Freude nicht vergessen", schreibt sie. Die Schauspielerin habe sich bei dem Besuch der Gruppe Zeit genommen, sie habe "wirklich zugehört und jedem einzelnen Menschen das Gefühl gegeben, gesehen und wertgeschätzt zu werden". Sie sei sehr froh, Thomalla als Lichtblick-Botschafterin an der Seite des Vereins zu wissen.