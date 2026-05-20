"ZDF"-Zuschauer geschockt Trauer um Alexander Held: Der "München Mord"-Star ist nach kurzer Krankheit gestorben Aktualisiert: Vor 41 Minuten von dpa :newstime Schauspieler Alexander Held mit 67 Jahren gestorben Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Film- und Fernsehschauspieler Alexander Held ist tot. Er wurde 67 Jahre alt. Der gebürtige Münchner spielte unter anderem in der ZDF-Krimireihe "München Mord" mit. Schon 2014 hatte er mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen.

Todesursache von Alexander Held nicht genauer genannt Er starb bereits am vergangenen Dienstag im Alter von 67 Jahren überraschend nach kurzer Krankheit, wie der eng mit ihm befreundete TV-Produzent Sven Burgemeister der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Held lebte zuletzt im österreichischen Erl in Tirol und war unter anderem bekannt für seine Rolle in der ZDF-Krimireihe "München Mord". Bis zuletzt spielte er auch in den ZDF-Samstagskrimis "Stralsund" (seit 2010) mit. Zudem war der gebürtige Münchner in Filmen wie "Sophie Scholl - Die letzten Tage", "Der Schuh des Manitu" oder "Der Untergang" zu sehen. "Als Freund und Produzent war Alexander Held ein Geschenk: ein Mensch, ein Gentleman, ein Herr mit Feinsinn, Witz und großer Zuwendung", würdigte Burgemeister. Als Schauspieler sei er voller Überraschungen gewesen - mit unbeirrbarer Haltung - und habe all seinen Auftritten Tiefe verliehen. Der Produzent dankte Held für sein Vertrauen, seine enorme Loyalität und die vorbehaltlose Aufmerksamkeit, die er allen geschenkt habe. "Er wird uns allen unglaublich fehlen. Alexander bleibt für immer ein Held für mich", sagte Burgemeister, der bei mehr als 30 Filmen mit ihm zusammengearbeitet hat.

Heute, 20:15 Uhr • München Mord Das ZDF zeigt anlässlich Alexander Helds Tod am Mittwochabend die "München Mord"-Folge "Das Kamel und die Blume" Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

ZDF trauert um verstorbenen "Stralsund" und "München Mord"-Star Auch das ZDF meldet sich angesichts Helds Todes zu Wort. Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I und Stellvertretender Programmdirektor sagt: "Wir sind sehr traurig. Wenn ich an Alexander Held denke, dann denke ich an seinen hintergründigen, melancholischen Blick, der seinem Spiel eine philosophische Note gab und an seinen feinen Humor, mit dem er seine Rollen ausstattete. Alexander Held wird dem Film und Fernsehen sehr fehlen."

Donnerstag, 21.05. 12:30 Uhr • Im Tal des Schweigens MDR zeigt Alexander Held in einer Nebenrolle bei "Im Tal des Schweigens" Verfügbar auf Joyn 88 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Alexander Held ist gestorben: Er war Domspatz und Löwen-Torwart Held besaß viele Talente. Er konnte wunderschön singen - von 1968 bis 1970 war er Solosänger bei den Regensburger Domspatzen. Als Jugendlicher stand er für den Traditionsclub 1860 München im Tor und gewann mit dem Löwen fünfmal die Jugendmeisterschaften. Doch wegen einer Verletzung platzte der Traum von der Profikarriere. Die wahre Berufung Helds wurde die Schauspielerei. Nach einer Ausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule startete er 1980 an den Münchner Kammerspielen. Weitere Stationen waren unter anderem die Freie Volksbühne Berlin unter Hans Neuenfels, das Staatsschauspiel Hannover und die Salzburger Festspiele. Sein Filmdebüt feierte Held 1993 in der Kult-Krimireihe "Derrick". Viele weitere Auftritte folgten, auch für internationale Produktionen wie "Schindlers Liste" von Steven Spielberg.

Samstag, 23.05. 07:40 Uhr • Pfarrer Braun Bei One ist Alexander Held auch in der Krimiposse "Pfarrer Braun: Schwein gehabt!" zu sehen Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen