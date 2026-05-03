"Ich war noch nie in meinem Leben so fertig" "Neuer Wind im Alten Land": Warum Anna König fast Köchin geworden wäre Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von teleschau Anna König (l.) in "Neuer Wind im Alten Land - Männer & Gedöns". Als Trödelladen-Betreiberin Rosie mischt sie die Region auf - und verliebt sich in einen mysteriösen Online-Kunden. Bild: ZDF/Georges Pauly

Nach drei Jahren in London zog Anna König 2016 nach Berlin. Und manchmal fehlt ihr die höflich-zurückhaltende Art der Brit:innen. In der nächsten Episode der Reihe "Neuer Wind im Alten Land" ist die Schauspielerin als erfolgreiche Trödel-Onlinehändlerin zu sehen.

"Ich bin die Nummer-eins-Anzeigenverkäuferin im ganzen Land", sagt Rosie Pötter (Anna König) zu Beginn nicht ohne Stolz. Mit ihrem Online-Handel "Rosies Trödelladen" hat sie sich derart einen Namen gemacht, dass Lokalreporterin Beke Rieper (Felicitas Woll) eine Story wittert. Und dann ist Rosie auch noch schwer in einen ihrer Kunden verliebt. Doch warum vertröstet der Berliner sie immer wieder? Herzlich, offen, ein bisschen flippig: So verkörpert Anna König in der Episode "Männer & Gedöns" die quirlige Händlerin, die voll in ihrem Business aufgeht. Den von ihr aufgerufenen Preis einfach akzeptieren? Langweilig, findet Rosie. "Du musst handeln", sagt sie der verblüfften Beke. Die Folge aus der Reihe "Neuer Wind im Alten Land" läuft am Sonntag, 3. Mai im ZDF-Livestream auf Joyn.

Anna König war früh inspiriert von "Harold und Maude" Schauspielerin wollte Anna schon immer werden, wie sie 2018 in einem Interview mit dem Berliner Format "Qiez.de" verriet. Besonders der US-Kultfilm "Harold und Maude" aus dem Jahr 1971 habe es ihr angetan. Darin entwickelt ein Junge aus gutem Hause eine Zuneigung zu einer exzentrischen 79-jährigen Frau. Zuvor rebelliert er mit fingierten Selbstmorden gegen seine strenge Mutter. "Dieser Film hat mich nachhaltig inspiriert, und ich lag nicht selten als Teenager mit Blutkapseln tot spielend bei uns zu Hause rum", so König. Zunächst war Anna König am Theater aktiv. Nach vier Jahren Ausbildung an der damaligen Hochschule für Musik und Theater Zürich lauteten ihre Stationen Zürich, Hamburg, Freiburg und Essen. Seit 2009 ist die Darstellerin regelmäßig in Film und Fernsehen präsent. Ihre ersten Rollen hatte sie unter anderem in der "SOKO-Wismar"-Episode "Der Mann aus Calais" als Prostituierte Ona sowie im Film "Sterne über dem Eis" an der Seite von Michael Fitz. Hauptrollen hatte Anna König unter anderem in "Das Floß!" (2015), "5 Frauen" (2016), "Die Hannas" (2017) und "Chaos-Queens - Lügen, die von Herzen kommen" (2018).

Die Darstellerin "hat auch schon mit der Schauspielerei gehadert" Berufswahl hin oder her: Anna König blickt bei aller Leidenschaft durchaus kritisch auf ihre Branche. Vor allem das Schubladendenken beim Besetzen von Rollen nerve sie, so die Schauspielerin in "Qiez.de". "Früher haben die mir immer gesagt: Du bist so ein besonderer Typ. Und ich hab irgendwann geschnallt - weil ich keine Größe 34 hab, das ist der besondere Typ." Sie habe in der Vergangenheit "auch schon mit der Schauspielerei gehadert und dachte, es sei eine gute Idee, ungelernt als Köchin zu arbeiten", fügte sie hinzu. Tatsächlich begann sie vor einigen Jahren, in einem Berliner Café zu arbeiten. Eine harte Lektion: "Ich dachte, ich kann gemütlich backen und dabei Hörbücher hören." Stattdessen machten ihr bald die extremen Arbeitszeiten und der Stress in der Gastronomie zu schaffen. "Ich war noch nie in meinem Leben so fertig. Ich bin dann gerne wieder schauspielern gegangen", gestand sie in "Qiez.de" lachend.

Anna Königs weitere Standbeine: Kochbloggerin und Intimitätskoordinatorin Dem Kochen ist Anna König treu geblieben, denn das liegt ihr im Blut. "Ich komme aus einer sehr essbegeisterten Familie. Kochen bedeutet für mich Inspiration und Entspannung." Sogar während Drehs koche sie fast jeden Tag, "und wenn es nur was Klitzekleines ist". Seit etwa zehn Jahren betreibt sie mit ihrem Freund Holger Wenzl die Webseite "derultimativekochblog". Auch, "um ein bisschen selbstbestimmter zu sein, weil man in der Filmbranche ja oft auch nur als Ausführende gesehen wird". Zudem haben die beiden das Buch "Mampf: Ein Jahr, ein Paar, ein Topf" veröffentlicht. Im SWR erklärte Anna König im November 2024, was es mit ihrer Tätigkeit als Intimitätskoordinatorin auf sich hat. Sie sorge am Filmset bei intimen Szenen dafür, "dass die sicher und respektvoll ablaufen". Die Ideen der Regie bespreche sie "in Einzelgesprächen mit den Schauspielenden". Dann werde überprüft, ob die Vision mit den Grenzen der Beteiligten übereinstimmt. "Jeder Mensch hat ja Grenzen, wenn es um den eigenen Körper geht." Früher seien solche Szenen überhaupt nicht abgesprochen worden.