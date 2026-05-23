Patricia Meeden ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Talente in der deutschen Unterhaltungsindustrie oft mehrere Leben haben. Ihr Weg von der Theaterbühne zum TV-Bildschirm.

Bevor Patricia Meeden zur Juristin Dr. Tessa Tilker an der Seite von Wilsberg wurde, schlug ihr Herz für Tanz und Musik. Nach einer Ausbildung zur Bühnentänzerin, sammelte sie Erfahrung in diversen Theaterproduktionen. Mit dabei große Namen wie die Musicals "Bodyguard", "Sister Act" oder "Cats".

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Patricia Meeden bei "The Voice of Germany"

Doch damit nicht genug. Patricia war im Jahr 2011 außerdem Teilnehmerin der ersten "The Voice"-Staffel aller Zeiten. Mit dem von ihrem damaligen Coach, Xavier Naidoo, gegründeten Gesangskollektiv "Sing um dein Leben" veröffentlichte sie zwei Alben.

In den Blind Auditions gab sie damals die Ballade "Halo" von Beyoncé zum besten und überzeugte damit sowohl das Coach-Duo Boss Hoss, als auch Nena und Xavier Naidoo.

Patricias "The Voice"-Reise führte sie damals bis in die Battles, wo sie zusammen mit ihren Team-Kolleg:innen Mic Donet und Dilan Koshnaw "A Man's World" performte. Xavier entschied sich dann jedoch für Mic.

Auf Facebook postete die damals 25-Jährige nach ihrem Show-Aus: "So meine Lieben … das war's (erstmal) von mir bei "The Voice"! Ich ging mit einem Knall! […] Keine Sorge … von mir werdet ihr nicht das letzte Mal gehört haben […]".

Und damit sollte sie Recht behalten.

Schau dir hier nochmal ihre Blind Audition an: