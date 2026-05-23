Was ist mit den abgedrehten Folgen?
Nach Alexander Helds Tod: ZDF spricht über die Zukunft von "Stralsund" und "München Mord"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
17:30 SAT.1 Bayern
Trauer um Alexander Held: Münchner Schauspieler stirbt mit 67
Videoclip • 24 Sek • Ab 12
Alexander Held war über Jahre eines der bekanntesten Gesichter der ZDF-Krimireihen "Stralsund" und "München Mord". Die Zukunft der Formate ist aktuell noch ungewiss.
Lust auf noch mehr Krimis?
Düstere Fälle, trockener Humor und markante Ermittlerfiguren: Genau dafür stand Alexander Held über viele Jahre im ZDF-Krimi. Nach seinem überraschenden Tod stellt sich die Frage: Wie geht es mit "Stralsund" und "München Mord" weiter?
Das ZDF hält sich dazu aktuell noch bedeckt. Gegenüber Joyn erklärt der Sender: "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen können."
Der öffentlich-rechtliche Sender ergänzt:
Nur so viel: Zwei weitere Filme der Reihe 'München Mord' sind abgedreht, die Sendetermine sind noch offen.
Mehrere neue Folgen warten noch
Fest steht bereits: Alexander Held wird noch einige Male im ZDF zu sehen sein. Mehrere Filme mit dem Schauspieler wurden bereits abgedreht, warten aktuell aber noch auf ihre Ausstrahlung.
Dazu gehört auch der neue "Stralsund"-Film mit dem Arbeitstitel "Dunkle Tiefen". Ob die beliebten Krimireihen künftig mit einer neuen Besetzung weiterlaufen sollen, lässt der Sender offen. Vor allem bei "München Mord" dürfte eine mögliche Fortsetzung ohne den beliebten Schauspieler viele Fans beschäftigen. Als Kommissar Ludwig Schaller begeisterte er das TV-Publikum mit seiner eigenwilligen, gleichzeitig empathischen Art über mehr als zehn Jahre.
Auch in "Stralsund" hinterließ der Schauspieler bleibenden Eindruck. Dort spielte er den zurückhaltenden Ermittler Karl Hidde - ruhig, loyal und oft mit trockenem Humor.
Große Karriere in Film und Fernsehen
Alexander Held war weit über die Krimiwelt hinaus bekannt. Kinozuschauer:innen sahen ihn unter anderem in "Sophie Scholl - Die letzten Tage" oder "Der Untergang". Dazu kamen zahlreiche Auftritte in beliebten TV-Produktionen wie dem "Tatort".
Mit seiner unverwechselbaren Ausstrahlung gehörte Held jahrzehntelang zu den festen Größen der deutschen Schauspielszene. Seine letzten Krimi-Auftritte im ZDF dürften deshalb für viele Zuschauer:innen besonders emotional werden.
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