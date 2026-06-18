WM-Profi ZDF-Expertin Fritzy Kromp: Vier EM-Titel und ein großer Traum Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Fritzy Kromp gehört bei großen Turnieren zu den bekanntesten Fußball-Komentator:innen im deutschen Fernsehen. Bild: IMAGO/STEINSIEK.CH

Als Kind soll ihr erstes Wort "Ball" gewesen sein. Heute zählt Fritzy Kromp zu den profiliertesten Fußball-Fachfrauen Deutschlands. Vier EM-Titel als Trainerin, die höchste Trainerlizenz Europas und ein Platz im ZDF-Experten-Team machen deutlich: Die 40-Jährige hat sich ihren Erfolg hart erarbeitet.

Wenn Fritzy Kromp bei der Fußball-WM im ZDF vor der Kamera steht, analysiert sie Spiele mit einer Ruhe und Präzision, die sofort auffällt. Dabei wäre ihre Karriere beinahe schon beendet gewesen, bevor sie richtig begonnen hatte. Heute ist sie Trainerin der Frauenmannschaft des SV Werder Bremen, vierfache Europameisterin als Nachwuchstrainerin und eine der bekanntesten Fußball-Expertinnen Deutschlands. Doch der Weg dorthin war alles andere als selbstverständlich.

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Als Kind drehte sich alles um den Fußball Geboren wurde Friederike Kromp am 2. Januar 1985 in Würzburg. Schon früh bekam sie den Spitznamen "Fritzy", der sie bis heute begleitet. Ihre Begeisterung für Fußball begann bereits im Kindesalter. In einem Interview mit "Radio Bremen" verriet sie einmal sogar, dass ihr erstes Wort "Ball" gewesen sein soll. Bemerkenswert, denn die Leidenschaft kam nicht aus der Familie. Nach eigener Aussage war sie dort die Einzige, die vom Fußball regelrecht besessen war. Schon als junges Mädchen stand sie regelmäßig auf dem Platz und träumte von einer Karriere als Spielerin.

Friederike Kromp: Eine Verletzung verändert alles Doch dann kam der große Einschnitt. Mit nur 18 Jahren musste Fritzy ihre aktive Laufbahn wegen einer schweren Fußverletzung beenden. Für viele wäre das das Ende eines Traums gewesen. Für die 41-Jährige war es ein Neuanfang. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr beim Bayerischen Fußball-Verband studierte sie Sportwissenschaften in München und entschied sich bewusst für den Trainerweg.

Eine der erfolgreichsten Fußball-Trainerinnen Deutschlands Noch während ihres Studiums absolvierte Kromp die Ausbildung zur Fußballtrainerin. Sie erwarb die UEFA-Pro-Lizenz - die höchste Trainerlizenz Europas und eine Qualifikation, die nur wenige Frauen besitzen. Beim Deutschen Fußball-Bund betreute sie verschiedene Nachwuchsteams und entwickelte sich schnell zu einer der angesehensten Trainerinnen im deutschen Frauenfußball. Besonders erfolgreich verlief ihre Arbeit mit der U17-Nationalmannschaft. Gleich viermal führte sie ihre Teams zum Europameistertitel. Seit 2025 steht sie an der Seitenlinie der Frauenmannschaft von Werder Bremen und arbeitet dort mit einigen der größten Talente des deutschen Fußballs.

Fritzy Kromp musste sich in der Männerwelt durchsetzen Fritzy Kromp ist eine der am besten ausgebildeten Trainerinnen des deutschen Fußballs. Die Werder-Trainerin und ZDF-Expertin hat vier U17-Weltmeisterschaften erlebt. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Fußball war lange eine Männerdomäne - das bekam auch Fritzy zu spüren. Immer wieder berichtete sie davon, dass Frauen in der Branche häufig mehr leisten müssten, um die gleiche Anerkennung zu bekommen wie ihre männlichen Kollegen. Aufhalten ließ sie sich davon jedoch nie. Stattdessen machte sie ihre Fachkompetenz zu ihrem Markenzeichen. 2022 begann für Kromp ein weiteres Kapitel. Zunächst analysierte sie Fußballspiele für das "Morgenmagazin" und das "Mittagsmagazin". Den großen Durchbruch beim Fernsehpublikum schaffte sie schließlich bei der Europameisterschaft 2024. Plötzlich saß sie neben bekannten Experten wie Christoph Kramer und Per Mertesacker im ZDF-Studio - und überzeugte mit klaren Analysen und großer Sachkenntnis. Mittlerweile gehört sie bei großen Turnieren fest zum Expert:innen-Team des Senders. Auch bei der aktuellen WM in den USA, Mexiko und Kanada ist sie wieder dabei.

Über ihr Privatleben schweigt sie Während die Fußballtrainerin und WM-Expertin beruflich regelmäßig im Rampenlicht steht, hält sie ihr Privatleben bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Über ihren Beziehungsstatus oder ihr Familienleben ist kaum etwas bekannt. Stattdessen spricht sie lieber über das, was sie seit ihrer Kindheit antreibt: Fußball. Und genau diese Leidenschaft hat sie von der verletzten Nachwuchsspielerin zu einer der erfolgreichsten Trainerinnen und gefragtesten Expertinnen Deutschlands gemacht.