Wegen der Fußball-WM
ZDF-Programmänderungen im Juni: "WISO" fällt aus, "Markus Lanz" kommt schon am Montag
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die Fußball-WM wirbelt ab 11. Juni das TV-Programm durcheinander. Am 22. Juni reagiert auch das ZDF: "WISO" muss pausieren, stattdessen laufen Doku und Krimi - und ausnahmsweise kommt "Markus Lanz" bereits am Montag.
Ab dem 11. Juni drückt die Fußball-WM spürbar aufs Fernsehprogramm, und am 22. Juni trifft es auch den gewohnten ZDF-Montag. Weil im Ersten an diesem Abend WM-Spiele laufen, baut das ZDF seine Primetime und den Vorabend um. Besonders auffällig: Das Wirtschaftsmagazin "WISO" fällt aus, und "Markus Lanz" rückt ausnahmsweise auf den Montag. Damit verabschiedet sich das Zweite an diesem Tag vom üblichen Montagsrhythmus und setzt stattdessen auf Doku, Krimi und spätere Talkrunde.
Um 19:25 Uhr zeigt das ZDF statt "WISO" die Dokumentation "Erdbeeren - Genuss mit Beigeschmack" von Judith Paland. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die Schattenseiten des globalen Erdbeermarkts, sondern auch die Folgen für Umwelt und Landwirtschaft. Ab 20:15 Uhr übernimmt dann die Wiederholung von "Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus", ehe um 21:45 Uhr das "heute journal" läuft. Direkt danach folgt um 22:15 Uhr eine neue Ausgabe von "Markus Lanz", obwohl die Talkshow normalerweise erst am Dienstag auf Sendung geht. Später am Abend schließen das "heute journal update" und die Komödie "Toubab" den Tag ab.
Hier kannst du "WISO" und "Markus Lanz" im ZDF-Livestream ansehen
"Markus Lanz" schon am 15. Juni auch montags
Ganz neu ist der Montags-Ausflug von Markus Lanz übrigens nicht: Schon am 15. Juni sendet das ZDF seine Talkshow zusätzlich am Montag. Der Unterschied: An diesem früheren Termin bleibt das restliche Abendprogramm nach aktuellem Stand weitgehend auf Kurs, während am 22. Juni gleich mehrere feste Programmpunkte verschoben oder ersetzt werden. Vor allem für ZDF-Stammzuschauer:innen dürfte deshalb dieser Eingriff der größere Einschnitt in ihre Routine sein - mit einem Montagabend, der sich wegen der WM ziemlich ungewohnt anfühlen dürfte.
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