Sixx Live-TV online streamen auf Joyn
Du hast Lust auf einen gemütlichen Mädelsabend mit deinen Freundinnen? Dann ist Sixx genau der richtige Sender für dich. Von Sitcoms wie American Housewife über Reality-TV-Sendungen wie Girlfriends Undercover bis hin zu Telenovelas wie Anna und die Liebe: Sixx Serien lassen Frauenherzen schneller schlagen. Hier findest du außerdem TV-Dramen wie Atlanta Medical, Comedy-Sendungen wie Younger und witzige Talk-Shows wie Paula Kommt. Egal, welche Serie du an deinem Mädelsabend schauen willst, diese gibt es sicherlich im Sixx Live-Stream auf Joyn. Vor allem wenn du das lineare Fernsehen satt hast, kannst du die größten Highlights von Sixx live streamen auf Joyn. Und wenn du mal eine Sendung verpassen solltest, dann kannst du das ebenso einfach in der Sixx Mediathek auf Joyn nachholen.
Sixx Highlights online streamen
Die beliebtesten TV-Sendungen von Sixx kannst du nun im Live Stream auf Joyn online streamen. Doch welche Serien gehören genau dazu? Egal, welches Genre dich interessiert, auf dem Sender Sixx gibt es die besten TV-Sendungen für den perfekten Mädelsabend. Wenn du Lust auf Lachen hast, dann ist die US-amerikanische Sitcom American Housewife eine ziemlich gute Wahl. Im Vorort Westport leben nur mustergültige Familien: Die Frauen sind dünn und sportlich, die Männer haben gut bezahlte Jobs und die Kinder brillieren mit Charme und Intelligenz. Oder zumindest die meisten. Katie Otto ist leider nicht gerade die perfekte American Housewife. Im Gegensatz zu den anderen Frauen in ihrem Alter hat sie keine Lust auf grüne Proteinshakes und langes Fitness-Training. Doch wie überlebt sie dann die Oberflächlichkeit in Westport? Das findest du heraus, wenn du American Housewife im Live-Stream auf Joyn anschaust. Wenn dir diese Serie gefallen hat, dann wirst du auch andere Sitcoms auf Sixx mögen. Dazu gehört zum Beispiel die Serie Younger. Diese kannst du ebenfalls live online streamen.
Falls es dir nach einer Talk Show ist, passt die Serie Paula Kommt ganz gut. Ob One-Night-Stands, BDSM oder Polyamorie: Sex beschäftigt uns alle, doch nur die wenigsten sprechen darüber. Sexexpertin Paula Lambert macht das ganz anders. In ihrer TV-Show auf Sixx beantwortet sie die intimsten Fragen - ohne Hemmungen und ohne Tabus. Vom seltenen weiblichen Orgasmus bis hin zur weit verbreiteten Sexsucht ist alles dabei. Wenn das Themen sind, die dich und deine Freundinnen interessieren, dann schalte den Fernseher an und streame Paula Kommt live auf Joyn.
Auf Sixx gibt es auch viele Drama-Serien zu finden. Dazu gehört auch Atlanta Medical: Diese Show zeigt die schonungslose Realität des medizinischen Personals in US-amerikanischen Krankenhäusern durch die Augen des jungen Harvard-Absolventen Devon. Der perfektionistische und idealistische Nachswuchsmediziner lernt schnell von seinen Kolleg*innen, dass es in der modernen Medizin kein Schwarz und Weiß mehr gibt, da die ethischen Grenzen oft verschwimmen. Was für Herausforderungen Devon und seine Freund*innen erleben, findest du heraus, wenn du Atlanta Medical im Sixx Live-Stream auf Joyn anschaust. Falls dich dieses Genre interessierst, halte die Augen offen für weitere Drama Serien auf Sixx. Dazu gehören zum Beispiel Sendungen wie The Royals, The 100 und Charmed.
