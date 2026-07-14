110 Hannover - Im Visier der Polizei
Folge vom 14.07.2026: Alarm in der Nacht
45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Eine Gruppe Kinder soll von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden sein. Bei solchen Einsätzen muss die Polizei auch auf ihre eigene Sicherheit achten. Ein Interventionskommando nähert sich mit der Pistole im Anschlag dem Wohnsitz des Verdächtigen. Im Vergnügungsviertel von Hannover besteht ebenfalls Gefahr. Dort hat ein Kunde offenbar eine Prostituierte geschlagen. Auch gegenüber den Beamten verhält sich der Mann aggressiv. Und Polizeioberkommissar Colin und sein Kollege Klaus von der Hundestaffel werden bei einer Wohnungsdurchsuchung hinzugezogen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.