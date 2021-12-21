110 Notruf Autobahn
Folge 2: Episode 2
90 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
Eine Verfolgungsjagd mit Vollgas: Die Braunschweiger Polizisten Claude und Awdi sind hinter einem gestohlenen Fahrzeug her. Der Fahrer rast über die Autobahn, durch Raststätten, über die Landstraße und durch Ortschaften. Die Flucht nimmt schließlich ein jähes Ende. Die Zivilfahnder Sarah und Markus stoppen nahe der tschechischen Grenze einen Linien-Reisebus - und landen einen Volltreffer. Einer der Fahrgäste wird per Haftbefehl gesucht.
Genre:Nachrichtenmagazin, Krimi
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1