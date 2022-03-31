Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 31.03.2022
Raserei, zu dichtes Auffahren oder technisch defekte Fahrzeuge verursachen jeden Tag verheerende Unfälle auf deutschen Schnellstraßen. Für die Autobahn-Polizisten bedeutet das oft Einsätze unter lebensgefährlichen Bedingungen: Kevin S. und Sina H. eilen zu einem Großbrand auf der A7. Ein Lkw steht in Flammen, dichter Qualm behindert die Löscharbeiten und den Verkehr. Als die Kommissare den Lkw-Fahrer vernehmen, stellt sich heraus, dass er gefährliche Stoffe transportiert.

