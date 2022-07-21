Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4vom 21.07.2022
Folge 4: Diebesbanden auf der Spur

92 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12

Im Grenzgebiet zu Polen sind Nadine und Frank von der Bundespolizei einem Autodieb auf der Spur. Nahe der Schweizer Grenze landen die beiden Bundespolizisten Erik und Lars unterdessen einen Fahndungstreffer. In Wiesbaden sind die Polizisten Nicolas und Manuel in einem Videowagen unterwegs - auf der Jagd nach Rasern und Dränglern. Und einen besonders dreisten Hochstapler entdecken die bayerischen Grenzpolizisten Markus und Dieter auf der Autobahn bei Passau.

