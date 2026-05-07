112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 07.05.2026: Der 72-Stunden-Einsatz
45 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
In Unterfranken ist in dieser Folge von „112“ schnelles Handeln erforderlich. Dort wurde eine Person von einem Auto erfasst und unter dem Wagen eingeklemmt. Können die Einsatzkräfte den Mann mit einem Hebekissen befreien? Im Hamburger Stadtteil Veddel erwartet die Retter ein apokalyptisches Szenario. Ein brennender Pkw hat auf einem Industriekomplex mehrere Großbrände ausgelöst. Auf dem Gelände sind rund 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Explosionen erschweren die Löscharbeiten. Und bei einer Nottüröffnung kommt in der Hansestadt eine Ramme zum Einsatz.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.