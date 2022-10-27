112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 27.10.2022: Einsturzgefahr!
45 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
In der Hildesheimer Innenstadt hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann ist mit dem Vehikel gegen eine Hauswand gefahren. Dort droht nach dem Crash ein Gerüst einzustürzen. In Iserlohn macht sich eine Anwohnerin unterdessen Sorgen um ihren Nachbarn. Die Frau hat die Feuerwehr alarmiert. Bei solchen Einsätzen müssen die Notfallhelfer:innen mit allem rechnen. Und in Chemnitz steht ein Camping-Anhänger in Flammen. Enorme Hitze und giftiger Rauch verbreiten sich rasend schnell. Wasser allein reicht nicht aus, um den Brand zu löschen.
