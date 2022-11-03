112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 03.11.2022: Chemielabor in der Küche
45 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
Ein Mann hat in seiner Chemnitzer Wohnung offenbar mit gefährlichen Substanzen experimentiert. Die giftigen Chemikalien verbreiten sich bis ins Treppenhaus. In Lünen rückt die Feuerwehr unterdessen zu einem Löscheinsatz aus. Dort steht eine Gartenlaube in Flammen. Die Lage ist angespannt und die Anfahrt am Einsatzort entwickelt sich zu einer Herausforderung. Können die Notfallhelfer:innen verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet? Und auf der Autobahn in Sachsen ist ebenfalls schnelles und strukturiertes Handeln gefragt. Dort brennt ein Pkw.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.