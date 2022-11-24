112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 24.11.2022: Fahrerflucht
44 Min.Folge vom 24.11.2022Ab 12
In Lünen hat sich ein Auto überschlagen. Das Fahrzeug ist einen Graben gefahren, möglicherweise war Alkohol mit im Spiel. Zurück bleibt eine schwer verletzte Frau. Die anderen Insassen des Wagens sind geflüchtet. In Chemnitz hat sich ein Mann offenbar schwere Brandverletzungen zugezogen. Die Gefahrenlage ist zunächst unklar. Die Feuerwehr rückt zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus, um einen Grill zu entschärfen. Und in Hagen brennt in der Nähe des Hauptbahnhofs Müll unter einer Fußgängerbrücke. Die lodernden Flammen verbreiten sich rasend schnell.
