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112: Feuerwehr im Einsatz

Der Lösch-Marathon

DMAXFolge vom 23.03.2023
Der Lösch-Marathon

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112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 23.03.2023: Der Lösch-Marathon

44 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12

In Chemnitz hält ein Brandstifter die Notfallhelfer auf Trab. Am helllichten Tag legt er in der Stadt ein Feuer nach dem anderen. Die Einsatzkräfte kommen mit dem Löschen kaum hinterher. Sanitäter versorgen in der drittgrößten Stadt des Freistaates Sachsen zudem einen Mann, der aus sieben Meter Höhe in die Tiefe gestürzt ist. In Iserlohn ist eine Person nach einem Crash auf der Autobahn in einem Pkw eingeklemmt. Und in Hildesheim hat sich ein Schwan in einer Angelschnur verfangen. Können Retter das hilflose Tier aus der misslichen Lage befreien?

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