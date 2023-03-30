Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
112: Feuerwehr im Einsatz

Auto im Fluss versenkt

DMAXFolge vom 30.03.2023
Auto im Fluss versenkt

Auto im Fluss versenktJetzt kostenlos streamen

112: Feuerwehr im Einsatz

Folge vom 30.03.2023: Auto im Fluss versenkt

45 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12

In Hildesheim hat ein Dieb das Auto eines Lieferdienstes gestohlen und in einem Fluss versenkt. Feuerwehrleute machen das Fahrzeug mit der Unterstützung von DLRG-Tauchern ausfindig und nehmen es an den Haken. In Lünen versucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften unterdessen, einen Dachstuhlbrand in einem Wohnhaus zu löschen. Das Gebäude ist einsturzgefährdet. In Iserlohn steigen ebenfalls meterhohe Rauchwolken auf. Dort steht in dieser Folge von „112“ ein Schulbus in Flammen. Und in Chemnitz wirft ein Verkehrsunfall in einer Tiefgarage Fragen auf.

Alle verfügbaren Folgen