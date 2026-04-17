17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 17.04.2026: Die Sendung vom 17.04.2026
24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
+++ Wunder der Medizin: Gentherapie rettet 10-Jährigen vor Erblindung +++ Alle in Rot, einer in Pink: Lennart Karl sorgt für Furore +++ Sonne, Stimmung, Frühlingsfeste: Hält das Wetter am Wochenende?
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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