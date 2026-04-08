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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 08.04.2026

SAT.1Folge vom 08.04.2026
Die Sendung vom 08.04.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 08.04.2026: Die Sendung vom 08.04.2026

24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

+++ Hoffnung an der Tanke - Fallen bei uns die Spritpreise durch die Entspannung im Iran-Konflikt? +++ Spargel immer teurer - Warum den Landwirten die Erntekosten zu schaffen machen +++ Fahrradsaison startet - Die technischen Trends des Jahres +++

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