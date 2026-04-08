17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 08.04.2026: Die Sendung vom 08.04.2026
24 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
+++ Hoffnung an der Tanke - Fallen bei uns die Spritpreise durch die Entspannung im Iran-Konflikt? +++ Spargel immer teurer - Warum den Landwirten die Erntekosten zu schaffen machen +++ Fahrradsaison startet - Die technischen Trends des Jahres +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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