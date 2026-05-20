17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 20.05.2026: Die Sendung vom 20.05.2026
24 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
+++ Wichtige Zeugin: Mutmaßliche Mitentführerin aus Israel sagt im Blockprozess aus +++ Pfandfreie Dosen: Die Sonderregelung an der deutsch-dänischen Grenze steht auf der Kippe +++ Wichtige Helfer: Alle Ehrenamtlichen werden am Wochenende gewürdigt, mit dem Ehrentag +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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