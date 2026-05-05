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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 06.05.2026

SAT.1Folge vom 05.05.2026
Die Sendung vom 06.05.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 05.05.2026: Die Sendung vom 06.05.2026

24 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

+++ Tschentscher erklärt Olympia - und die Opposition im Rathaus hält dagegen +++ Marine will mehr Platz - und viele Kieler wollen ihre Stadt nicht hergeben +++ Tierbabys wuseln ins Freie - und der Frühling in Klövensteen ist gestartet +++

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