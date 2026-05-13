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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 13.05.2026

SAT.1Folge vom 13.05.2026
Die Sendung vom 13.05.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 13.05.2026: Die Sendung vom 13.05.2026

24 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

+++ Feiertag: Im Norden laufen die Vorbereitungen vor Himmelfahrt +++ Balletttänzer: Wir begleiten zwei „Rising Stars“ des Hamburg Ballett +++ Brautmode: Ihre Designs schafften es auf den Laufsteg der Fashion Week +++

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