17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 13.05.2026: Die Sendung vom 13.05.2026
24 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
+++ Feiertag: Im Norden laufen die Vorbereitungen vor Himmelfahrt +++ Balletttänzer: Wir begleiten zwei „Rising Stars“ des Hamburg Ballett +++ Brautmode: Ihre Designs schafften es auf den Laufsteg der Fashion Week +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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