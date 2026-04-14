Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 14.04.2026

SAT.1Folge vom 14.04.2026
Die Sendung vom 14.04.2026

Die Sendung vom 14.04.2026Jetzt kostenlos streamen

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 14.04.2026: Die Sendung vom 14.04.2026

24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12

+++ Prozess-Auftakt: Hamburger muss sich für Hunde-Angriff auf 2-Jährige verantworten +++ Munitionsbergung: Wie Experten die Altlasten in Meeren beseitigen wollen +++ Baumarkt-Katze: Der Hagebau in Plön hat eine ganz besondere Mitarbeiterin +++

Alle verfügbaren Folgen