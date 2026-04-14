17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 14.04.2026: Die Sendung vom 14.04.2026
24 Min.Folge vom 14.04.2026Ab 12
+++ Prozess-Auftakt: Hamburger muss sich für Hunde-Angriff auf 2-Jährige verantworten +++ Munitionsbergung: Wie Experten die Altlasten in Meeren beseitigen wollen +++ Baumarkt-Katze: Der Hagebau in Plön hat eine ganz besondere Mitarbeiterin +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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