17:30 SAT.1 Niedersachsen und Bremen
Folge vom 25.08.2026: Die Sendung vom 25.08.2026
24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
+++ Antworten gefordert - Betriebsversammlung bei Volkswagen +++ Ewiges Eis - Neue Doku über das Forschungsschiff "Polarstern" vorgestellt +++ Echte Unikate - Hildesheimerin fertigt Handtaschen aus Zeitschriften +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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