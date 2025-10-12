Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Gordons Apfel-Attacke

All3MediaStaffel 3Folge 1vom 12.10.2025
Gordons Apfel-Attacke

Gordons Apfel-AttackeJetzt kostenlos streamen

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Folge 1: Gordons Apfel-Attacke

40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

Diesmal macht sich Gordon zum "Lowery's Seafood Restaurant" in Tappahannock, Virginia, auf. Die beiden Brüder Duby und David haben die Gaststätte ihrer Großeltern übernommen, jedoch bislang nur mit wenig Erfolg. Darunter leidet auch die Beziehung der Geschwister, die mittlerweile kein Wort mehr miteinander wechseln. Beim Undercover-Testessen wird dem Sternekoch schnell klar, warum das Lokal kurz vor der Schließung steht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
All3Media
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay

Alle 3 Staffeln und Folgen