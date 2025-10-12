Einmal nach Kuba und zurückJetzt kostenlos streamen
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 3: Einmal nach Kuba und zurück
39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Eigentlich wollte Patty Caneda mit ihrem "Caneda's White Rooster" in Tom's River, New Jersey, kubanische Köstlichkeiten nach den Rezepten ihrer Großmutter anbieten. Doch bereits nach einem Jahr benötigt die Besitzerin dringend Hilfe. Es dauert nicht lange, bis Gordon die Ursachen für die Krise klarwerden.
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.