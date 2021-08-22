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365 Tage Strand

Junges Glück sucht Meer

HGTVFolge vom 22.08.2021
Junges Glück sucht Meer

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365 Tage Strand

Folge vom 22.08.2021: Junges Glück sucht Meer

21 Min.Folge vom 22.08.2021

Ormond Beach ist eine kleine Strandgemeinde etwas nördlich des Trubels von Daytona Beach, Florida. Es ist der perfekte Ort für das junge Paar Stephanie und Ron, um ihr erstes Haus zu kaufen. Sie wollen ein Zuhause, in dem sie Freunde und Familie empfangen und eine schöne Zeit verbringen können. Werden sie sich für ein Haus mit Blick auf den korallenroten Sand des Strandes entscheiden? Oder etwas Geräumigeres, bei dem sie einen kurzen Weg zum Fluss oder zum Meer zurücklegen können?

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