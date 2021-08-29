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365 Tage Strand

Am Strand von Texas

HGTVFolge vom 29.08.2021
Am Strand von Texas

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365 Tage Strand

Folge vom 29.08.2021: Am Strand von Texas

21 Min.Folge vom 29.08.2021

Eine Familie wurde durch einen Hurrikane in Texas getrennt. Jetzt sollen die Kinder und Eltern wieder einen Ort haben, an dem sie zusammen Zeit verbringen können. Ein gemeinsames Strandhaus soll die Großfamilie wieder zusammenbringen. Darby, Schwägerin Lindsay und Cousine Kenzie übernehmen die Haussuche und wünschen sich mindestens drei Schlafzimmer, einen großen Wohnbereich und einen schönen Garten. Das wichtigste: Das Traumhaus soll unbedingt nah am Wasser liegen. Kann Makler Mark Miller es allen Familienmitgliedern recht machen?

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