365 Tage Strand
Folge vom 05.09.2021: Patchwork-Familiensitz
21 Min.Folge vom 05.09.2021
St. Simons Island ist ein Paradies für Golfer und Strandliebhaber und genau deshalb der perfekte Ort für Tom und Amy. Die beiden haben sich schon vor vielen Jahren in die Insel verliebt, als sie sie für ein Golfturnier besuchten – und sind seitdem mit ihren Kindern immer wieder hingereist. Da sie das Meer lieben, wollen sie so nah wie möglich am Strand leben, in einem großen Haus mit offenem Grundriss und einer schönen Küche. Für ihr Budget von 550.000 Dollar stellt sich die Frage: Finden sie ihren Traum am Meer, in der Stadt oder irgendwo dazwischen?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.