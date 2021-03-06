Katharina & Laura vs. Lena & ThomasJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 16: Katharina & Laura vs. Lena & Thomas
43 Min.Folge vom 06.03.2021Ab 6
Heute treten an: Die Patentante Katharina (62) mit Patentochter Laura (27) gegen Tochter Lena (28) und Vater Thomas (60). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1