Carolin & Ramona vs. Niklas & CarlJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 17: Carolin & Ramona vs. Niklas & Carl
43 Min.Folge vom 13.03.2021Ab 12
Heute treten an: Die Freundinnen Carolin (24) & Ramona (30) gegen die Freunde Carl (28) & Niklas (26). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
5 Gold Rings
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1