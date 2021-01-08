Andreas & Anja vs. Catharina & KatharinaJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 5: Andreas & Anja vs. Catharina & Katharina
43 Min.Folge vom 08.01.2021Ab 6
Heute treten an: Das Ehepaar Andreas (42) & Anja (39) gegen die Freundinnen Catharina (31) & Katharina (33). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1