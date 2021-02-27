Jule & Katrin vs. Jannis & DennisJetzt kostenlos streamen
5 Gold Rings
Folge 22: Jule & Katrin vs. Jannis & Dennis
43 Min.Folge vom 27.02.2021Ab 6
Heute treten an: Die Freundinnen Jule (28) & Katrin (44) gegen die Freunde Jannis (24) & Dennis (23). Bildrechte: SAT.1/Müller, Nils.
5 Gold Rings
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1