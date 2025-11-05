9-1-1: Lone Star
Folge 14: Toxische Beziehung
42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Das Team kommt einer Frau in einem Café zur Hilfe, deren Zunge faustgroß angeschwollen ist. Währenddessen offenbart Kendra Owen, dass sie in einer offenen Ehe lebt, was ihm missfällt. Auch ihr Ehemann Brett zeigt sich wenig begeistert von Owen.
9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: 2th Century Fox International Television, Bildrechte: 221 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./Estrada, Kevin
