Liebe liegt in der LuftJetzt kostenlos streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 17: Liebe liegt in der Luft
43 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Maddie entdeckt Chimneys Verlobungsring und stellt sich die Frage, ob eine Ehe für sie eine Einschränkung bedeuten würde. Während Eddie versucht, eine Frau für ein Date zu finden, und nach mehreren erfolglosen Anläufen auf eine alte Bekannte trifft, hat Buck eine Verabredung mit Natalie. Sie zeigt sich jedoch wenig begeistert von seiner vergangenen Beziehung und seiner Samenspende. Das Team eilt einem Fallschirmspringer zur Hilfe, dessen Fallschirm sich in einem Truck verfängt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
9-1-1 Notruf L.A.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen