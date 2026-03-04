Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 18vom 04.03.2026
Folge 18: Schutzengel

43 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Die 118 sichert gerade eine Unfallstelle, als plötzlich ein Lkw in einen Brückenpfeiler fährt und die Brücke zum Einsturz bringt. Die Crew und viele weitere Menschen geraten in Gefahr. Athena übernimmt die Koordination der Rettungsmaßnahmen, während einige Teammitglieder unter den Trümmern begraben sind. Bei Kameron setzen indes die Wehen ein, was Buck und Natalia überraschenderweise näher zusammenbringt.

