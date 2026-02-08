Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.02.2026: Der bayerische US-Cop Heidi
88 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Mit über 100 Polizeieinsätzen gehört Englewood in Colorado zu den Hotspots, wenn es um Verbrechen geht. Und genau das ist das Revier von Heidi Bradley aus Bayern. Seit mehr als 15 Jahren fährt sie in dem Vorort von Denver Streife und muss täglich ihre Frau stehen. Der Beruf ist gefährlich, denn wegen der liberalen Waffengesetze kann in Englewood jeder legal eine Waffe besitzen. Drogen, Diebstähle und Gewalt - Alltag für die Deutsche.
