Jugend kann nicht kochen: Deutsch & DeftigJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 1: Jugend kann nicht kochen: Deutsch & Deftig
91 Min.Folge vom 07.10.2018Ab 12
Erbsensuppe mit Eisbeinfleisch - wie schwer kann das sein? Chefkoch Achim Müller hat vier junge Kandidaten am Start, die alle überzeugt sind: Klar kann ich eine Erbsensuppe kochen! Doch was die Jugend in Berlin fabriziert, bringt Achim an seine Grenzen.
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Abenteuer Leben Spezial
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018-2019, Season 2022, Season 2024: Kabel Eins