Jugend kann nicht kochen: FleischeslustJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 2: Jugend kann nicht kochen: Fleischeslust
90 Min.Folge vom 14.10.2018Ab 12
Achim Müllers erste Station ist heute Dresden, drei Kandidaten und diese Aufgabe: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Rahmchampignons. Ob das jemand hinbekommt? Außerdem soll sich die Jugend an einem Hackbraten versuchen. Was für Fleisch braucht man, wie müssen die Kartoffeln für die Beilage beschaffen sein und was kommt alles in eine Pilzrahmsoße - außer Pilze?
Weitere Folgen in Staffel 2018
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Abenteuer Leben Spezial
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2018, Season 2022: Kabel Eins