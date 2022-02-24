"Auf diesen Phishing-Trick könnten auch Sie reinfallen!"Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 24.02.2022: "Auf diesen Phishing-Trick könnten auch Sie reinfallen!"
89 Min.Folge vom 24.02.2022
Peter Giesel eilt einem Nürnberger Ringerverein zur Hilfe. Internetbetrüger haben die Vereinskasse geplündert. Der Experte klärt über die Masche auf und warnt vor der Phishing Abzocke. Und: Ein Küchenmonteur zockt seine Kunden ab. Peter dreht den Spieß um und macht dem abgekochten Handwerker Dampf unterm Kessel.
