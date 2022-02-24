Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 24.02.2022
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

89 Min.Folge vom 24.02.2022

Peter Giesel eilt einem Nürnberger Ringerverein zur Hilfe. Internetbetrüger haben die Vereinskasse geplündert. Der Experte klärt über die Masche auf und warnt vor der Phishing Abzocke. Und: Ein Küchenmonteur zockt seine Kunden ab. Peter dreht den Spieß um und macht dem abgekochten Handwerker Dampf unterm Kessel.

