Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Peter Giesel zieht dem Elektriker-Abzocker-Ring den Stecker

Kabel EinsFolge vom 03.03.2022
90 Min.Folge vom 03.03.2022

Peter Giesel steht unter Strom, denn diesmal deckt der Experte eine Abzockmasche bei Elektrikern auf. Bundesweit sind die Handwerker in deutschen Haushalten unterwegs. Einige von ihnen betrügen dabei schamlos ihre Kunden.

