Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 03.03.2022: Peter Giesel zieht dem Elektriker-Abzocker-Ring den Stecker
90 Min.Folge vom 03.03.2022
Peter Giesel steht unter Strom, denn diesmal deckt der Experte eine Abzockmasche bei Elektrikern auf. Bundesweit sind die Handwerker in deutschen Haushalten unterwegs. Einige von ihnen betrügen dabei schamlos ihre Kunden.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Kabel Eins