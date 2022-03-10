Finger weg vom Pferdekauf im Internet!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 10.03.2022: Finger weg vom Pferdekauf im Internet!
88 Min.Folge vom 10.03.2022
Diesmal reist Peter Giesel nach Griechenland: Er sucht eine junge Frau, die ihren Kunden Pferde verkauft, aber nicht liefert. Findet der Abzockexperte die Betrügerin? Und: Tatort Internet: Was tun, wenn Betrüger die Identität klauen? Peter Giesel trifft Menschen, die sich unwissend zu Handlangern von Betrügern machen. Er klärt auf, wie man sich davor schützen kann.
