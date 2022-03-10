Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 10.03.2022
88 Min.Folge vom 10.03.2022

Diesmal reist Peter Giesel nach Griechenland: Er sucht eine junge Frau, die ihren Kunden Pferde verkauft, aber nicht liefert. Findet der Abzockexperte die Betrügerin? Und: Tatort Internet: Was tun, wenn Betrüger die Identität klauen? Peter Giesel trifft Menschen, die sich unwissend zu Handlangern von Betrügern machen. Er klärt auf, wie man sich davor schützen kann.

