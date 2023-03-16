Ein falscher Baron betreibt dreiste Abzocke mit OrientteppichenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 16.03.2023: Ein falscher Baron betreibt dreiste Abzocke mit Orientteppichen
Ein Zuschauer bittet Peter Giesel um Hilfe: Ein angeblicher Baron mit seriösem Internetauftritt betreibt dreiste Abzocke mit Orientteppichen. Er belügt unwissende Menschen, die ihre Teppiche verkaufen möchten und verspricht ihnen viele Zehntausende Euro Gewinn, wenn sie ihn bei ihm zunächst reparieren lassen. Die Reparaturkosten sind vorher zu bezahlen. Einer Zuschauerin zockt er so 20.000€ ab! Und: Pfusch am Bau: Nach schlechter Arbeit und aufgebrauchtem Kredit verschwindet der Handwerker.
